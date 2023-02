Baronissi | cavalli tra gli studenti al Liceo Hack VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTra sorpresa e paura, inizia così la mattinata deglidelMargheritadidove, questa mattina, al suono della campanella, si sono presentati anche deied un pony. Evidentemente scappati da un terreno vicino la mandria costituita da circa dieci esemplari ha scorazzato tra automobili, ragazzi e genitori scatenando reazioni diverse ed in alcuni casi anche paura. Sul posto i vigili urbani diche hanno avviato delle indagini per capire da dove gli equini siano fuggiti. Decine le telefonate di segnalazione al comando. Alcuni esemplari sono stati avvistati anche a Saragnano, altra frazione di. Diverso anche iinviati dai cittadini. In uno si vede proprio un piccolo ...