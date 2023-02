Barcellona | infortunio per Pedri

Con loro due Inzaghi è andato all'assalto del, quando serviva soltanto una vittoria per ... Marcus Thuram era la prima scelta per il post Lukaku nel 2021, ma un bruttofece saltare ...... ripetendolo poi in diverse occasioni in riferimento ai versamenti milionari delal ... Sempre assenti perCourtois, Lucas Vazquez e Hazard.

Barcellona, problemi per Busquets: infortunio alla caviglia, è in dubbio per lo United TUTTO mercato WEB

Barcellona, infortunio per Dembélé contro il Girona Sportitalia

Barcellona, lungo infortunio per Dembélé: i tempi di recupero Sportitalia

Poker del Real all'Elche: doppietta per Benzema La Gazzetta dello Sport

Liga: il Barcellona vince 1-0 a Girona, infortunio per Dembelè Agenzia ANSA

Il Fideo è uno degli uomini più richiesti e continua a essere al centro di mille voci di mercato. Il Rosario vuole riportare a casa Di Maria.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...