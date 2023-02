(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ildel Gruppoha annunciato a sorpresa che sirà alla fine di giugno.ha dichiarato che sirà il 30 giugno dopo aver guidato il gruppo per più di quattro anni, lo ha reso noto ladi sviluppo con sede a Washington in un comunicato. “Gli ultimi quattro anni sono stati tra i più significativi della mia carriera”, ha dichiarato. “Dopo aver fatto molti progressi e dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso di affrontare nuove sfide”. “Con i Paesi in via di sviluppo che si trovano ad affrontare crisi senza precedenti, sono orgoglioso che il Grupporio abbia risposto con velocità, ampiezza, innovazione e impatto”, ha aggiunto ...

E' quanto si legge nel bollettino economico dellacentrale europea. "Alla luce delle spinte ... Al volgere dell'anno i dati segnalano " un indebolimento dell'attività economica a livello"......oggi per il bollettino economico della Bce e per gli interventi di diversi esponenti della... oggi azionista retail in Pirelli con il 5,2% e primo produttoredi sistemi frenanti, nell'...

Il presidente della Banca Mondiale David Malpass si dimetterà entro giugno Il Post

Banca Mondiale, si dimette il presidente David Malpass TGCOM

Svolta alla Banca Mondiale: si dimette l’uomo di Trump La Stampa

Banca Mondiale: il presidente Malpass annuncia dimissioni anticipate Il Sole 24 ORE

Banca Mondiale: dimissioni del presidente David Malpass Corriere del Ticino

(Adnkronos) – Il Consiglio direttivo della Bce continuerà ad aumentare i tassi di interesse “in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assic ...L’economia mondiale sembra riconfigurarsi in gruppi integrati di paesi affini, sotto la sfera di influenza americana o cinese, in competizione per l’egemonia economica, politica e culturale. Per la Un ...