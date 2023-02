Baby gang accoltella una donna per rapinarla

Leggi su agi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) AGI -tenta rapina e feriscea Napoli. Poco dopo le 22 di ieri, nel quartiere Avvocata, i carabinieri sono intervenuti a piazza Scipione Ammirato dove una 30enne, mentre camminava, è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi apparentemente minorenni che, nel tentativo di impossessarsi del suo smartphone, l'hanno ferita alle gambe con un'arma da taglio per poi fuggire. Il personale del 118 ha trasferito lanel pronto soccorso del C.T.O. in codice giallo, ed è stata dimessa con una prognosi di 9 giorni. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma che stanno acquisendo le diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.