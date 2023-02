B4a | arriva un cambiamento… che non cambia praticamente nulla

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Fiumicino – La notizia non è ancora uscita ufficialmente, ma sarà questione di giorni. La anticipiamo noi: sarà finalmente firmata la concessione edilizia del primo B4a, annosa questione che riguarda il territorio di Fiumicino, i vincoli di inedificabilità e le tasse da pagare comunque come terreni edificabili. Ma, c’è un “ma” grosso come… una casa (passatemi la battuta). Eh si, perché quel tipo di autorizzazione, che vedrà primo destinatario un importante imprenditore edile del territorio, porta con sé una serie di prescrizioni da far rabbrividire il singolo proprietario di un piccolo lotto. Va fatto preventivamente uno studio idraulico, poi serve il parere idraulico del Consorzio di Bonifica, poi si dovrà costruire su un piano piloty di una certa altezza. Poi ancora bisognerà costruire una vasca di raccolta acque piovane (circa 48 mila metri cubi), obbligatoria per legge e penalmente ...