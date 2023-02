Azzena | la generazione Y nel mezzo del cambiamento sociale

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ci sono ragazzi con cui parlerei ore, perché curiosi, attenti, aperti e con la volontà di essere protagonisti nei cambiamenti epocali, in essere in questo momento, che quasi tutti i loro coetanei ignorano. Il fatto che Danieleavesse solo un video da raccontare, “Sequel”, mi ha permesso di passare più tempo a conversare con lui durante la diretta di We Have a Dream. In un paese civile, tutti i nuovi giovanissimi artisti, musicisti e cantautori dovrebbero essere come lui. Guarda il video e non potrai che concordare con queste mie riflessioni. Ecco la sua biografia: Daniele, in arte “” classe 1996, eredita la passione per la musica dai nonni musicisti. Fin da giovanissimo inizia a cantare e a suonare la chitarra da autodidatta, e nel 2012 prende le prime lezioni presso la scuola di Ron “Una Città Per ...