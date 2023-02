Aya | neonata simbolo del terremoto in Siria è in un luogo sicuro dopo un tentato rapimento

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La bambina partotrita sotto le macerie è sopravvissuta al sisma perché attaccata al cordone ombellicale della madre. Anche in Tuchia unsequestro di un bambino in un ...

La bambina partotrita sotto le macerie è sopravvissuta al sisma perché attaccata al cordone ombellicale della madre. Anche in Tuchia un tentato sequestro di un bambino in un ...Dopo lo sventato sequestro di, latrovata viva tra le macerie ancora attaccata al cordone ombelicale, un nuovo episodio è stato segnalato nel distretto di Samandag, nella provincia di ...

