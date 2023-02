... si è concluso lo spoglio delle schede per l'elezione dei 25 consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio dell'Ordine deglidi, in carica nel prossimo quadriennio. E per la prima ...... in provincia di, dove i due vivevano. La sentenza verrà emessa il 20 marzo prossimo. I familiari, costituiti parte civile sono rappresentati dagliUmberto Nappi, Antonio Maffettone e ...

Avvocati Napoli, per la prima volta il più votato è donna - Campania Agenzia ANSA

Avvocati Napoli, per la prima volta il più votato è donna La Repubblica

Napoli, avvocati al voto. Maggioranza relativa alla lista «Liberi e coesi» Corriere del Mezzogiorno

Avvocati Napoli, per la prima volta il più votato è donna l'Adige

Avvocati Napoli, per la prima volta il più votato è donna Gazzetta di Parma

Con la proclamazione ufficiale da parte della Commissione elettorale presieduta da Francesco Palmese, si è concluso lo spoglio delle schede per l'elezione dei 25 consiglieri che comporranno il nuovo C ...A dire che la riforma Cartabia sembra disegnata su un modello classista di giustizia che premia i ricchi e punisce i poveri, c’è anche il presidente della Camera Penale di Napoli Marco Campora. L’occa ...