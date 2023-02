in Uruguay L'emergenza sanitaria è stata dichiarata anche dal governo dell'Uruguay per l'influenzadopo la morte di alcuni esemplari di cigni dal collo nero, come scrive il quotidiano ...Le condizioni documentate, dunque, sono un altro campanello d'da non sottovalutare. A ... un elemento preoccupante se si considera anche la recente notizia del salto di specie dell'...

Aviaria, l'allarme dell'Oms: "Rischio pandemia mondiale" | E' emergenza in alcuni Paesi del Sud America TGCOM

Argentina: primo caso di influenza aviaria, attivata l’emergenza sanitaria Agenzia Nova

Aviaria in Argentina: le autorità per la sicurezza alimentare dichiarano l'emergenza Sky Tg24

Allarme aviaria, rischiamo una nuova pandemia: l’avvertimento dell’Oms QuiFinanza

Aviaria, l'Oms lancia l'allarme: "Il mondo si prepari a una potenziale ... la Repubblica

Scatta l'allarme aviaria in alcuni Paesi del Sud America, con Argentina e Uruguay che dichiarano l'emergenza sanitaria. Ma la paura del virus supera i confini e l'Organizzazione mondiale della sanità ...L’imperversare dell’influenza aviaria sta terrorizzando l’America del Sud ... a far suonare i campanelli d’allarme in questo angolo di mondo è la conferma delle prime positività individuate sui ...