Avete mai visto Rey Mysterio senza maschera? Non lo avreste mai immaginato così

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tra i wrestler più amati in Italia c’è Rey, con il folletto di San Diego che per una volta si è fatto vederela sua. All’inizio del nuovo millennio il wrestling sicuramente ha vissuto il suo periodo d’oro in Italia, con i più giovani che ormai si erano appassionati alle imprese dei grandi campioni del ring. Non vi sono dubbi sul fatto che uno di quelli maggiormente apprezzati fosse il piccolo messicano Rey, un campione che ha saputo far emozionare tutti quanti, alla pari di John Cena, grazie alla sua spettacolarità tra le corde e con la 619 che probabilmente è la mossa più iconica di sempre. InstagramTutti noi dunque abbiamo imparato ad apprezzarlo anche grazie alla sua, con il mistero attorno al suo reale volto che ha sempre contribuito ad accrescere il suo ...