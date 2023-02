Avella | domenica spettacolo di Carnevale e visite al Museo MIA

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDall’omonima serie cult targata Netflix dedicata a Mercoledì fino al grande successo dell’orbita della famiglia Addams, la città disi prepara al tema per l’evento più atteso di febbraio: il. Una grande occasione per conoscere e vivere al meglio la più stramba e fantasiosa famiglia televisiva presso il Palazzo Baronale di(AV)19 febbraio dalle ore 10:30 alle 12:30. Nella splendida cornice del giardino del Palazzo Baronale, allestita per l’occasione ispirandosi alle entusiasmanti avventure di Mercoledì, sarà possibile festeggiare ilcon la famiglia più stramba di sempre. Sarà possibile travestirsi dal personaggio preferito, partecipare al laboratorio creativo, assistere alloteatrale itinerante della ...

Approda al Teatro Biancardi di Avella il Pianoterra Duo. L'appuntamento è per domenica, 19 febbraio, alle 20.00, con Graziella di Grezia e Susanna Puopolo con lo Spettacolo dal titolo "La Donna Giusta ...