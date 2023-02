Avatar | La Via dell' Acqua | Marc Maron | L' audizione è stata ridicola

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 febbraio 2023)ha paragonato al Cirque du Soleil il set di: La Viacreato da James Cameron, definendol'a cui si è sottoposto per il ruolo andato poi a Jemaine Clement.: La Viaintroduce il personaggio del Dottor Ian Garvin, biologo marino che lavora per la minacciosa Resources Development Administration. a interpretarlo nel film è il neozelandese Jemaine Clement, ma adesso apprendiamo che prima di lui ancheha sostenuto un'che definisce "", come rivela nel podcast "Happy Sad Confused". "È stato ridicolo. Perché accidenti avrei dovuto volere quel lavoro?" esclama ...