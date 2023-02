AVANT TOI | la moda e il mondo dell’arte

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Milano, 16 febbraio 2023 –TOI – nota a livello internazionale per le sue collezioni, la cui unicità è caratterizzata dal forte legame con ile l’esclusiva ricerca estetica e stilistica -è partner tecnico della mostra “Rainbow. Colori e meraviglie fra miti, arti e scienza”, al MUDEC di Milano, dal 17 febbraio al 2 luglio 2023. Il lavoro creativo di Mirko Ghignone,Direttore Artistico e Co-Founder diTOI, ha profonde radici nell’arte da cui trae ispirazione per la creazione dei capi del brand attraverso un’attenta lavorazione dei materiali e un trattamento e un utilizzo del colore che trasformano ogni capo in un’opera d’arte unica, conferendo all’azienda un ruolo di esclusività nel panorama Made in Italy nel. Questi elementi trovano una perfetta sintonia ...

Da sinistra, maglia, pantaloni Benetton, sneaker Dior; abito e top Acne Studios, sneaker Dior. Da sinistra, giacca BPD, tank top JW Anderson, pantaloni Kenzo; camicia e pantaloni Ami. ...Ogni capo diè "one of a kind" poich è pensato e realizzato come una vera e propria opera d'arte unica. L'ispirazione alla tradizione british lo ha destrutturato, colorato e, ...

