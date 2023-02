Auto elettriche | il problema batterie Dipenderemo dalla Cina

Leggi su affaritaliani

La norma decisa dall'Unione Europea sullo stop alla vendita dia benzina e diesel dal 2035, rischia di mettere l'Italia in grandissima difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le, sarà inevitabile per il nostro Paese, stando così le cose, dipendere totalmente da chi possiede le componenti per produrle. Litio, cobalto, rame e terre rare - si legge sul Corriere della Sera - sono i componenti degli accumulatori che troviamo inibride ed. Il dato di partenza che arriva dall'Iea (Agenzia Internazionale per l'Energia) è che un'elettrica necessita di materiali rari 6 volte in più di un'tradizionale. L'altro dato importante è che il 70% dei minerali rari provengono dae Congo.