Aurora D’Amico traduce le canzoni di Sanremo in inglese e il risultato è strepitoso

Leggi su biccy

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il Festival disu TikTok sta avendo una vita a parte e – come abbiamo visto in questo precedente articolo – sulla piattaforma cinese il pezzo più usato non è quello di Marco Mengoni, ma quello di Mr Rain, il terzo classificato. Sempre lì sta prendendo piede una cantautrice che in questi giorni si sta dilettando a ricantare inalcuni brani sanremesi. Da Due di Elodie a Due Vite di Marco Mengoni, passando per Supereroi di Mr Rain fino a Duemilaminuti di Mara Sattei. Il suo nome è(@RoraDamico su TikTok) e lo fa accompagnandosi con la chitarra., le tre regole per tradurre una canzone inAl momento ha “solo” 16.900 followers, ma è così brava che ne meriterebbe molti di più. Le regole per tradurre una canzone ...