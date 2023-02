A Radio Crc nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' di Raffaeleè intervenuto Rolando Maran, allenatore: 'Simeone è un giocatore di temperamento e per ...perchè solo ilabbia ...A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaeleè intervenuto Luca Antei , ex calciatore "Feci il mio esordio in serie A proprio a, la gara finì 1 - 1. Ilsta disputando una stagione straordinaria, è forte in tutti i reparti ...

Auriemma svela: “Napoli sul 2001 Isaksen al posto di Lozano: è un fuoriclasse!” Tutto Napoli

Auriemma: 'Napoli su Isaksen: è un fuoriclasse. ADL prenderà un altro fenomeno' AreaNapoli.it

IL COMMENTO - Auriemma: "Napoli interessato a Isaksen, arriverebbe al posto di Lozano" Napoli Magazine

Auriemma: "Marocchi Non è vittimismo, ma è stato patetico e basta!" Tutto Napoli

Auriemma non ha dubbi: “Marocchi Altro che vittimismo, è stato patetico!” CalcioNapoli1926.it

Il Napoli in questa seconda parte di campionato continuano a guidare la classifica di Serie A e a inseguire il sogno scudetto. Gli occhi degli scout, ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Filardi, ex calciatore.