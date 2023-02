ATP Rotterdam | a che ora e dove vedere Sinner-Tsitsipas oggi in TV e streaming

Impegno "tosto" per Jannik Sinner stasera nel secondo turno dell'"ABN AMRO Open" (500 - montepremi 2.074.205 euro) che si sta disputando sul veloce indoor di, in Olanda . Il 21enne di Sesto Pusteria , risalito al n.14 del ranking grazie al trionfo a Montpellier di ...L'altoatesino ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi in tre set, terminati con i risultati di 6 - 2, 3 - 6, 6 - 1. Buona la prima per Jannik Sinner al torneo500 di. L'altoatesino, che l'anno scorso non aveva preso parte al torneo per via della sua positività al Covid - 19, ha passato il primo turno sconfiggendo il francese Benjamin Bonzi (n. ...

Sinner si complica la vita, ma poi elimina Bonzi: agli ottavi lo aspetta Tsitsipas La Gazzetta dello Sport

ATP Rotterdam: un buon Sinner lascia per strada un set, supera Bonzi e trova Tsitsipas Ubitennis

LIVE Sinner-Tsitsipas, ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA: nuova sfida al greco, c’è un trend da invertire OA Sport

Atp Rotterdam: Sonego subito eliminato da Auger-Aliassime Agenzia ANSA

ATP Rotterdam: Auger-Aliassime parte a razzo, Sonego non riesce a fare partita pari Ubitennis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Tsitsipas Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsistipas, ottavi di finale ...Altro giorno e altre partite all’ATP 500 di Rotterdam 2023. Sul cemento indoor olandese si sono disputati oggi tutti i restanti match validi per il primo turno e tre ottavi di finale e le emozioni non ...