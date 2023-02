Atp Rotterdam 2023 | programma | orari e ordine di gioco quarti venerdì 17 febbraio con Sinner

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ecco il, glie l’didi17per l’Atp 500 di. Tabellone allineato aidi finale, si entra quindi nel vivo della competizione per questo fine settimana di grande tennis nella città olandese. Non prima delle ore 13:00 toccherà a Grigor Dimitrov ed Alex De Minaur scendere in campo per il primo match di singolare della giornata e a seguire sarà il turno del campione in carica Auger-Aliassime contro Medvedev. In sessione serale Wawrinka controe il padrone di casa Griekspoor contro uno tra Rune e Brouwer. Di seguito l’dicompleto. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV CENTRE COURT Non prima delle 13:00 – Dimitrov vs De Minaur a ...