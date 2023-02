ATP Rotterdam 2023 | Jannik Sinner | ti vogliamo così! Stefanos Tsitsipas asfaltato in 2 set | si vola ai quarti!

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tabù o bestia nera? Fate voi, oggi si è cambiato lo spartito.(n.14 del mondo) ha sconfitto il greco(n.3 ATP), dominando la scena in un lungo e in largo e prevalendo con il punteggio di 6-4 6-3 nel match valido negli ottavi di finale dell’ATP500 di(Paesi Bassi). Un’egemonia dell’altoatesino, solidissimo al cospetto di unfalloso che ha steccato tantissimi colpi. E così, è arrivata la seconda vittoria in sette incontri dell’azzurro contro l’ellenico, vendicando il ko degli Australian Open e dando una chiara risposta sul campo., quindi, approda ai quarti di finale dove affronterà lo svizzero Stan Wawrinka. Nel primo set si procede on serve senza troppi sussulti, anche sefa intravedere ...