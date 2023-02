ATP Rotterdam 2023 | Jannik Sinner al massimo potenziale non ha paura di nessuno Come ha annichilito Tsitsipas con tutti i fondamentali

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ci si chiedevaavrebbe potuto fareper battere Stefanos. Il 5-1 nei precedenti per il greco faceva pensare a una sorta di timore reverenziale dell’altoatesino, ma a(Paesi Bassi) la storia è cambiata.si è imposto con facilità negli ottavi di finale contro l’ellenico per 6-4 6-3 e ha ottenuto il passaggio ai quarti di finale dove lo attende un tennista dal grandissimo passato e dalla classe immensaStan Wawrinka. Ma quali sono stati i segreti del successo odierno? La chiave, indubbiamente, è stato il servizio. L’aspetto, spesso, dolente, questa volta è stata un’arma in più.ha chiuso la sua partita con l’89% dei punti vinti con la prima in campo e il 76% con la seconda. In sostanza, ...