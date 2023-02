ATP Delray Beach 2023 | Michael Mmoh elimina Shapovalov agli ottavi | avanza Kecmanovic

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tra la serata di ieri e la notte italiana si sono svolti i primi quattrodi finale dell’ATP(in Florida, negli Stati Uniti d’America), al termine dei quali sono già stati delineai i primi due quarti di finale, in attesa dei restantiche si svolgeranno nella giornata odierna. La giornata è stata inaugurata dal serbo Miomirche ha avuto la meglio sul portoghese Nuno Borges per 2 set a 0 (6-3 7-5) in poco meno di un’ora e mezza, concedendo un solo break all’avversario e mostrandosi in pieno controllo della situazione per larghi tratti del match. Più equilibrata, invece, la sfida tra l’americano Mackenzie McDonald e il nipponico Yoshihito Nishioka, al termine della quale ha prevalso lo statunitense al terzo set (6-3, 3-6, 6-2): nei primi due set è ...