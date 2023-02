Atp Buenos Aires | Alcaraz torna e vola ai quarti | battuto in tre set Djere

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Con gli infortuni ormai alle spalle, Carlose vince all’esordio dell’Atp di. Il 19enne spagnolo, che non giocava dal Masters 1000 di Parigi-Bercy dello scorso novembre, si qualifica aidopo averLasloper 6-2 4-6 6-2 in due ore di gioco. Sulla terra rossa sudamericana, nel primo set il giocatore testa di serie numero 1 è autorevole nei turni di battuta e trova il break nel terzo e nel settimo game. Nel secondo periodo peròha la reazione giusta.è subito costretto a cancellare due palle break, mentre lo spagnolo non sfrutta complessivamente ben otto occasioni. Alla fine è il serbo a trovare il guizzo giusto al secondo set point a disposizione. Al terzo set però ...

