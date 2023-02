ATP Buenos Aires | a che ora e dove vedere Musetti-Cachin oggi in TV e streaming

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 febbraio 2023), giovedì 16 febbraio, Lorenzofa il suo debutto all’ATP2023 nel match degli ottavi di finale contro l’argentino Pedro. È il primo torneo per l’azzurro dopo l’eliminazione fulminea all’Australian Open di quest’anno per mano del sudafricano Lloyd Harris, al suo rientro su un palcoscenico così importante dopo il lungo stop per infortunio., testa di serie numero 3 del tabellone guidato dall’ex numero uno del mondo Carlos Alcaraz, oltre all’ATPscenderà in campo anche al Rio Open in Brasile e all’ATP 250 di Santiago in Cile. Di seguito le info sull’orario di inizio dell’incontro edell’ATP 250 di ...