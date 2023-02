Atp 500 Rotterdam 2023 | super Sinner contro Tsitsipas | greco battuto in due set

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Termina 6-4 6-3 il match tra Jannike Stefanos, partita valida per gli ottavi di finale dell’Atp 500 di. Ottima vittoria per l’azzurro, dunque, che permette adi ottenere la qualificazione ai quarti di finale del torneo olandese. Il tennista italiano ora dovrà affrontare Stan Wawrinka, domani sera non prima delle 19.30, per continuare il proprio cammino nel torneo olandese. La cronaca Nel primo setinizia con grande decisione, mettendo spesso in difficoltàdurante i suoi game di servizio. Ilinfatti è costretto a vincere i primi due giochi in battuta ai vantaggi, pur non concedendo palle break all’azzurro. Il set così prosegue senza particolari emozioni, con i due giocatori al ...

... Sinner 6 - 4 *1 - 0 20:25 - Sinner ottiene il break decisivo nel nono gioco e poi chiude al servizio: 6 - 4 per il nostro giocatore 19:30 - Non capita spesso che un ottavo di finale di un...In Germania, Austria e Svizzera Sky possiede i diritti degliMasters 1000 e degli, oltre ad alcuni250, mentre la trasmissione dei tornei WTA è per il momento affidata alla succursale ...

ATP 500 Rotterdam: Sinner show! Domina Tsitsipas con una prestazione di qualità e intensità da campione LiveTennis.it

ATP Rio de Janeiro, Lorenzo Musetti sarà testa di serie n.3: un'occasione da sfruttare OA Sport

ATP 500 Rotterdam e ATP 250 Buenos Aires e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo ... LiveTennis.it

Tennis, Andy Murray all'Atp 500 Dubai: 'Sono pronto e rilassato' Tiscali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME CHIUDE SINNER! IL PASSANTE DI ROVESCIO IN CORSA! 6-4 6-3 PER L’AZZURRO! Dominio totale da parte di Jannik Sinner: Stefanos Tsitsipas esce con le ossa rot ...Un implacabile Jannik Sinner supera il numero tre al mondo Stefanos Tsitsipas al torneo ATP 500 di Rotterdam e si qualifica per i quarti di finale. L'altoatesino si è imposto 6-4, 6-3 in un'ora e 21 m ...