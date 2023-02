Atletica | Jacobs per la prima volta in due anni sconfitto sui 60

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La notizia è il secondo posto dell’azzurro La notizia è che Marcellè arrivato secondo. Ormai una non vittoria fa rumore quando a competere c’è il doppio oro olimpico nei 100 e nella staffetta 4×100. Dopo oltre duee 20 vittorie consecutive sui 60 metri Indoorsi è arreso. Alla seconda uscita dell’anno a Liévin, in Francia, l’azzurro ha ottenuto lo stesso tempo, 6.57, dellauscita stagionale 10 giorni fa in Polonia. L’ultimache non aveva vinto era accaduta il 12 febbraio 2021 a Lodz. Da allora, se si fa eccezione per la falsa partenza del meeting di Belgrado 2022, sono arrivate venti vittorie consecutive tra batterie e finali, compreso il primo turno di ieri sera (in 6.64). In finale però Marcellcede al keniano Ferdinand Omanyala che gli resta ...