Atalanta | la carica di Boga | «Vogliamo l’Europa Mai pensato di andare via»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’attaccante dell’Jeremieha focalizzato l’obiettivo stagionale nerazzurro: tra continuità e corsa versoTramite L’Eco di Bergamo l’attaccante dell’Jeremieha le idee molto chiare sugli obiettivi stagionali nerazzurri: sempre in ottica Europa. DOTI E PERSONALITA’ – «Le mie giocate devono essere un valore aggiunto per la squadra: voglio segnare di più e servire più assist. Non volevo essere ceduto, e credo che all’sia servito soltanto tempo: serve riadattarsi in certi casi». OBIETTIVI E FIDUCIA – «La società mi ha assicurato spazio e fiducia. Battere una big come la Lazio in trasferta dà una grande forza, ma ogni partita è sempre difficile. L’obiettivo stagionale? Europa. Più avanti sapremo se potrà essere Champions, Europa League o ...

Il recente successo contro il Torino firmato da Oliver Giroud potrebbe ridare laa una ... Fra i pali ci sarà Forster, protetto in difesa da Lenglet, Dier e l'exRomero . In mediana ...... mentre alle spalle l'di Gian Piero Gasperini spinge, al terzo posto in coabitazione con la Roma di José Mourinho e il Milan campione d'Italia indi Stefano Pioli. Sabato prossimo, ...

Atalanta, la carica di Teun Koopmeiners: “Ora dobbiamo reagire subito dopo la sconfitta” IL GIORNO

L'Atalanta e i difensori: la carica dei 101 gol che vale la vetta europea Calcio Atalanta

La carica dei 101 goal dell'Atalanta realizzati dai difensori (nessuno ha fatto meglio in Europa) Calcio News 24

Koopmeiners carica l'Atalanta: "Dobbiamo subito reagire" numero-diez.com

Atalanta, Boga suona la carica: ''Champions Siamo lì, è normale ... numero-diez.com

Continua preparazione dell’Atalanta in vista della gara contro il Lecce in programma domenica Continua la preparazione dell’Atalanta in vista del match contro il Lecce in programma 19 febbraio, alle 1 ...Falcone, la saracinesca del Lecce Contro la Roma le sue parate sono state decisive. E contro l’Atalanta punta a essere altrettanto determinante. Intervistato dal quotidiano “Tuttosport”, il portiere d ...