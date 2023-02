Ascolti tv | i dati di mercoledì 15 febbraio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Bene il ritorno della fiction Buongiorno Mamma Nella serata di ieri,152023, su Rai Uno il documentario Pooh – Un Attimo Ancora ha ottenuto 2.575.000 spettatori pari al 14.1%. Su Canale 5 l’esordio della seconda stagione di Buongiorno Mamma raccoglie 3.458.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 la terza stagione di Mare Fuori registra 1.291.000 spettatori pari al 7.2% di share (primo episodio: 1.387.000 – 7%, secondo episodio: 1.204.000 – 7.5%). Leggi anche: Buongiorno mamma 2 arriva su Canale Cinque: le anticipazioni Su Italia 1 La fredda luce del giorno ha raccolto 1.052.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha ottenuto 1.808.000 spettatori pari ad uno share del 10.7% (presentazione di 10 minuti: 1.436.00 – 6.9%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 504.000 spettatori con il 3.5% di share. L'articolo ...

Buongiorno mamma 2 vince su Canale 5 e batte Rai 1: ecco i dati di ascolto del 15 febbraio 2023 Si preannuncia davvero interessante la sfida del mercoledì sera, una serata ricca di proposte quella del ...