“Ascoltami bene” UeD | buio pesto per Roberta Di Padua | umiliata davanti a tutto lo studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Uomini e Donne, tegola perDi: tornata indopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri (fresco di lite furiosa con Ida Platano e Alessandro) fatica a trovare l’amore. Succede nei giorni in cui il trono classico vive un momento particolarmente delicato con Federico prossimo alla scelta e lo sfogo clamoroso di Carola che minaccia di lasciare lo. Durissime le sue parole. “Devo venire qua per essere trattata così? Ho pensato che non sto più qui”. “Ho un’idea su come voglio essere trattata dalla persona con cui voglio stare. Guarda adesso, dici che quello che faccio lo faccio per quello che leggo. Io non credo alle parole che dici. Quindi non voglio rimanere. Non mi piace come ti rivolgi a me. È l’arroganza, il tuo modo di fare. Io ti rispondo così quando tu fai così con me. Tu invece in ...