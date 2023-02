Arsenal | pronto un colpo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Arteta vuole Zubimendi dalla Real Sociedad. Lo spagnolo è il rinforzo scelto dal tecnico per rinforzare i Gunners. Lo scrive Sport.

Come riferisce 'Football Insider', il club britannico èa mettere sul mercato Aaron Wan - ... L'obiettivo sarebbe quello di anticipare in particolare la concorrenza dell'. Un ostacolo ...Thierry Henry nuovo Ct degli Stati Uniti La suggestione cresce e l'ex attaccante die Barcellona, ospite di 'CBS Sports', si dicea una nuova esperienza dopo aver fatto da vice a Roberto Martinez nel Belgio. 'Essere il numero 2 non è più qualcosa che vorrei fare - ...

Arsenal-Manchester City 1-3, guarda tutti i gol e gli highlights VIDEO Corriere dello Sport

Arsenal-Manchester City: dove vederla in tv e probabili formazioni Trend-online.com

Manchester City, Gundogan: "Siamo pronti per sfidare l'Arsenal. Vogliamo i 3 punti" TUTTO mercato WEB

Arsenal scatenato, dopo Martinelli pronto un doppio rinnovo Sportitalia

Arsenal, Arteta è d'accordo: Saliba pronto al rinnovo contrattuale Footballnews24.it

Nel recupero della 12^ giornata di Premier League, big match all'Emirates Stadium tra Arsenal e Manchester City. La squadra di Arteta ha la possibilità di allungare ulteriormente sui Citizens che sono ...Il centravanti del City ha rimediato una botta nella gara con l'Aston Villa e potrebbe non partire titolare con i Gunners Quello con l'Arsenal di ...