‘Are You The One? ITALIA’ | Luca Vezil | «Gli inguaribili romantici esistono ancora»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dal 15 febbraio su Paramount+ arriva Are You The? ITALIA, che vede alla conduziun debuttante. Versilocale dello show di MTV, prodotta da Fremantle, il 19 febbraio lo show (il primo episodio) sarà disponibile anche su Pluto TV e, alle ore 21.00, andrà in onda anche su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715). «Possiamo dire che non mi sono preparato, perché non lo avevo previsto. – ci dice– È stata un’occasiche ho preso al volo. Di solito voglio essere preparato, ma ho colto l’occasisperando di performare. A detta di altri è andata bene. Ho visto qualche puntata e posso dirti che gira bene. All’inizio son stato severo con me stesso, ma ...

The One Italia è finalmente qui e siamo già obsessed! Sì, non riusciamo a pensare ad altro che ai protagonisti e a chi potrebbero essere i loro perfect match. Lo show condotto da Luca Vezil ...Customized sync : A wide range of customizable filters letspick and choose exactly which Miro cards and Wrike taskssynced. Consistent labeling : Sync titles, descriptions, colors, and more ...

Are You The One Italia, il cast: Giuliana Battaglia che è sempre ... MTV.IT

Are You The One Italia, il cast: Diogo Bordin è il cosmopolita che ... MTV.IT

Maneskin, altra bocciatura Usa per Rush!: voto 2. Pitchfork: "Roma non è certo famosa per il rock" Repubblica Roma

Preparati per Are You The One Italia con l'edizione globale dello ... MTV.IT