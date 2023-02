Aranova | passi avanti per il progetto del playground

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Fiumicino – “Il nuovo campo da basket a via Berlinguer a Fiumicino è una grande occasione per lo sport libero e accessibile per tutti”. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in Consiglio Stefano Calcaterra. “Un’idea che abbiamo lanciato in Consiglio comunale e che presto prenderà forma in altre parti del territorio, a partire da, dove ildelè a un ottimo punto, per proseguire poi a Passoscuro, Fregene e Testa di Lepre. E’ intenzione di questa maggioranza continuare a creare luoghi aggregativi dove i ragazzi e le ragazze del nostro territorio possano allenarsi liberamente e stare insieme divertendosi”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...