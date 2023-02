Appalti Salerno | archiviazione anche per il sindaco Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Credo che non ci sia nulla da commentare, sono rispettoso delle prerogative della magistratura che ha svolto il suo compito con scrupolo e attenzione e ha ritenuto di dover archiviare la mia posizione. Per me non è una sorpresa, né mi entusiasma più di tanto perché ero certo che sarebbe finita così“. Così ildi, Vincenzoha commentato la notizia dell’dell’inchiesta della Procura disui presuntitruccati per la gestione delle cooperative sociali del Comune di. Il primo cittadino risultava indagato per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Ad un anno e quattro mesi dall’apertura dell’inchiesta che portòall’esecuzione di diverse misure ...