Antonino Spinalbese si scaglia contro Antonella Fiordelisi VIDEO

Il r apporto travagliato nato al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria inizia a infastidire anche gli altri concorrenti della Casa.e Andrea Maestrelli , in particolar modo, hanno criticato e accusato la giovane salernitana di continuare a metterli in mezzo alle sue discussioni con il romano....Edoardo Donnamaria svela un segreto sue la regia del Gf Vip prova a censurarlo: ma al web non sfugge nulla. La tensione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si fa sempre più alta nella casa del Grande Fratello ...

Commenti in cortiletto su Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

I consigli di Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese - Mediaset Infinity Grande Fratello

Oriana Marzoli, è polemica per l'orribile gesto verso Antonino Spinalbese. Chiesta la squalifica Today.it

Antonino Spinalbese a Giaele De Donà: Mi attacchi e offendi, come la volpe che non arriva all'uva Fanpage.it

Al "Grande Fratello Vip" le litigate tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono all'ordine del giorno (l'ultima in ordine di tempo è stata la discussione di S. Valentino). La sportiva si confr ...Antonella Fiordelisi smentisce il padre al Grande Fratello Vip: spunta la difesa all'ex fidanzato Gianluca Benincasa, ecco il video.