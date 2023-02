Antonino Spinalbese | Edoardo rivela | “Prende una roba per il testosterone”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Durante una nuova discussione al GF Vip 7 tra i Donnalisi,Donnamaria è tornato a parlare di. Al concorrente non piacciono alcuni atteggiamenti di Antonella così ha ribadito di essere infastidio quando la Fiordelisi fa determinate cose di fronte adcome ad esempio cambiarsi. Donnamaria però è finito con il fare unazione intima su. Lazione intima suTu hai determinati atteggiamenti e certe cose che fai a un certo punto a me non stanno più bene. Senti ma che ti devo dire? Io non dico che tu non devi ballare o scatenarti. Però quando ti metti così, ti pieghi, sul tavolo con la gonna che sale… hai tutto di fuori. E così dico ‘a me sta ...