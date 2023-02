“Antonino ha questo problema intimo” Imbarazzo al GF Vip | lo hanno rivelato con tutti i dettagli

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un’altra crisi ha determinato l’ennesima rottura tra i Donnalisi. Questa volta è stato Edoardo Donnamaria a esplodere sembrano essersi lasciati, se definitivamente non è chiaro. Di solito entro pochi giorni fanno pace giusto in tempo per riprendere a discutere. Come ogni volta c’è di mezzoSpinalbese, l’ex volto di Forum, litigando con la salernitana, ha raccontato unsul latin lover del GF Vip 7. Probabilmente era accecato dalla rabbia a causa della discussione che stava avendo con la 24enne, ma, rivelando ad Antonella Fiordelisi uno così tantosuSpinalbese, lo ha sbandierato anche in diretta Nazionale. Non ci avrà pensato, ma in ogni caso ormai il danno è fatto. L’ex compagno di Belen Rodriguez scoprirà quanto accaduto nella ...

Non è un rapporto sano'. Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', Giaele De Donà prova a chiarire i dissapori conSpinalbese ma lui: 'Non dimentico' Il confronto con gli Incorvassi ...punto la Fiordelisi ha citato il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa : Io non ho mai avuto ... Che dire"io non mi auguro una coppia come la vostra. Io vorrei un rapporto sano" ...

"Grande Fratello Vip", Giaele prova a chiarire con Antonino TGCOM

Al Grande Fratello Antonino Spinalbese consiglia Antonella Fiordelisi TGCOM

Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi a San Valentino: Ti ... Fanpage.it

GF Vip, Donnamaria svela il problema intimo di Antonino: è caos sul web Gossip e TV

Il piano di Antonino Spinalbese per obbligare una tra Oriana e Nikita ... Fanpage.it

Tre vipponi nella casa del Grande Fratello Vip hanno fatto delle considerazioni sull’atteggiamento di Antonella Fiordelisi che li cercherebbe solo quando è in crisi con Edoardo Donnamamaria. Loro sono ...Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi non ha mai nascosta una certa simpatia per Antonino Spinalbese. Questa vicinanza è stata notata anche dal ...