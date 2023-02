Antonella Fiordelisi | speciale appello ai fan | le parole della gieffina

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nella casa del GF Vipsi è resa protagonista di unoai fan Pomeriggio di chiacchiere e coccole per. La influencer originaria di Salerno si è divisa tra alcune chiacchiere con Martina Nasoni, una delle ospitiCasa, e teneri momenti con il fidanzato Edoardo Donnamaria, con il quale il tira e molla sembra non essersi ancora esaurito. E la moha approfittato per mandare unomessaggio ai fan, unaffinché continuino a votarla come fatto fino ad oggi per proseguire l’avventura nella casa del GF Vip. “Donnalisi fatemi stare ancora qua dentro. In cambio va bene anche una settimana senza aerei ma votatemi” le parolaex ...