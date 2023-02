Ant-Man | alla scoperta dei segreti dell’eroe “più piccolo” della Marvel

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Protagonista del nuovo film Ant-Man and The Wasp: Quantumania si potrà conoscere meglio attraverso una serie con i migliori volumi Panini Comics Ant-Man torna al cinema con Ant-Man and The Wasp: Quantumania, filmStudios nelle sale italiane da mercoledì 15 febbraio. Paul Rudd veste nuovamente i panni di Scott Lang, ex ingegnere elettronico e ladro che si trasforma in eroe assumendo l’identità di Ant-Man, e questa volta esplorerà il Regno Quantico dove, insiemefamiglia, affronterà nuove, bizzarre creature in un’impresa che lo spingerà oltre i confini di ciò che pensava possibile. I fumetti con protagonista Ant-Man, editi da Panini Comics, sono lo strumento perfetto per conoscere e approfondire la storia e idi questo affascinante personaggio. Per iniziare ad approcciarsi al super eroe amico delle formiche creato da ...

Protagonista del nuovo film Ant-Man and The Wasp: Quantumania si potrà conoscere meglio attraverso una serie con i migliori volumi Panini Comics Ant-Man ...Cosa succede nelle scene post-credit di Ant-Man and the Wasp Quantumania: spiegazione, spoiler e chi è Kang Quando si va al cinema a vedere un film dell’MCU si assiste alla pellicola, ma soprattutto s ...