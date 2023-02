Angelo Zen trovato morto in Turchia | chi è il saronnese disperso dopo il terremoto

aveva 60 anni ed era nato nella provincia di Varese; da alcuni anni viveva a Martellago, in provincia di Venezia I primi a preoccuparsi per la sua sorte sono stati i figli dell'..., consulente orafo veneto 60enne, era in Turchia per lavoro quando si è verificato il tremendo sisma che ha sconvolto il sud del Paese, al confine con la Siria. Secondo gli ultimi contatti ...

Angelo Zen, ritrovato il corpo dell'italiano scomparso nel terremoto in Turchia la Repubblica

Terremoto in Turchia, ritrovato il corpo di Angelo Zen, l'imprenditore disperso ilgazzettino.it

Sisma in Turchia, Tajani: ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen Agenzia ANSA

Ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen, l'italiano scomparso nel terremoto in Turchia Virgilio Notizie

Terremoto in Turchia: ritrovato il corpo di Angelo Zen, è la prima vittima di origine italiana iLMeteo.it

“Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. L'annuncio del ministro degli Esteri, Antonio Ta ..."Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in ...