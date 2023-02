Angelo Zen | trovato il corpo senza vita dell' imprenditore veneto disperso nel terremoto in Turchia

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Zen , è statoilnelin. Lo scrive il ministro Antonio Tajani in un tweet: 'Purtroppo è stato ri...

Da due settimane di lui non si sapeva più niente. Dopo il sisma che ha sconvolto Turchia e Siria,risultava disperso ed erano in corso le sue ricerche. Ad ufficializzarne la morte è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani . Su Twitter, Tajani ha scritto: "Purtroppo è stato ...È stato ritrovato il corpo , ormai senza vita, di, il 60enne consulente orafo veneto che era in Turchia quando si è verificato il tremendo sisma che ha sconvolto il sud del Paese, al confine con la Siria lo scorso 6 febbraio. A ...

Angelo Zen, ritrovato il corpo dell'italiano scomparso nel terremoto in Turchia la Repubblica

Terremoto in Turchia, ritrovato il corpo di Angelo Zen, l'imprenditore disperso. Recuperato dai finanzieri ita ilgazzettino.it

Sisma in Turchia, Tajani: ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia: ritrovato il corpo di Angelo Zen, è la prima vittima di origine italiana iLMeteo.it

Ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen, l'italiano scomparso nel terremoto in Turchia Virgilio Notizie

ll tecnico lombardo residente in Veneto era sparito da due settimane. Le ricerche, poi la notizia data dal ministro Tajani. Il lutto ...Roma, 16 feb. (askanews) - "La notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell'imprenditore veneto Angelo Zen, rimasto ucciso nel terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, ci riempie di tristezza ...