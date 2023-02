Andretti Cadillac in F1 | Brown chiama in causa la quota d' ingresso

Tra i pochissimi sostenitori dell'ampliamento della griglia a 11 squadre, con l'ingresso di, c'è Zak Brown. L'a.d. di McLaren Racing si è speso più volte pubblicamente a supporto della causa, unico rappresentante di 10 squadre a farlo - con una posizione ...Per ottenere anche quest'ultimo requisitoha dichiarato di aver trovato l'accordo con General Motors e in particolare con il brandper avanzare la candidatura alla partecipazione ...

Le squadre si riuniranno con F1 e FIA per discutere un incremento della quota di 200 milioni di dollari che un nuovo team deve versare. Basterà a far cambiare idea alle squadre contrarie a un 11° team ...Il campione del mondo in F1 nel 1978 ha commentato il giudizio del numero uno della FOM che ha giudicato poco intelligente la 'tattica' della compagine statunitense ...