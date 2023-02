Andrea Riseborough sulle polemiche per la nomination agli Oscar 2023 | Hollywood è orrendamente diseguale

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 febbraio 2023)ha deciso di rispondere alle variesollevate in relazione alla sua candidatura. A seguito delle recentiin relazione alla sua nominatonè tornata a parlare dellache conosce per rispondere al polverone che ha sollevato il suo nome. In moltissimi hanno commentato negativamente la presenza dell'attrice 41enne in lista per il suo ruolo in To Leslie, spingendo a un'indagine sulla tattica che ha portato a questo risultato. Durante una recente intervista con TheReporter,ha rivelato di star ...