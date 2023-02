Andrea Delmastro indagato a Roma per rivelazione di segreto d' ufficio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) AGI - Il sottosegretario alla Giustiziasarà sentito domani dai pm dinell'ambito dell'inchiesta pere utilizzazione deld'nell'ambito della vicenda legata all'anarchico Alfredo Cospito, sottoposto al 41 bis e dall'ottobre scorso in sciopero della fame. Il sottosegretario, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura capitolina. L'inchiesta ha preso il via dopo l'esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in relazione all'intervento del parlamentare Giovanni Donzelli alla Camera dei deputati il 31 gennaio scorso sul caso Cospito. Nell'esposto, tra l'altro, si faceva riferimento alle conversazioni in carcere tra l'anarchico, un esponente della 'ndrangheta e uno della camorra ...

Il sottosegretario alla Giustiziaè indagato dalla Procura di Roma nell'ambito dell'indagine aperta per rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio dopo l'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir, ...Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ieri è tornato alla Camera per una informativa e ha difeso non solo l'operato del suo sottosegretariodelle Vedove e dell'onorevole di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli ma ha anche ribadito con fermezza la sua decisione di non revocare il 41 bis ad Alfredo Cospito.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è indagato dalla procura di Roma per rivelazione di segreto d'ufficio. Il dirigente di Fratelli d'Italia nei giorni scorsi ...