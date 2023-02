Andrea Delmastro indagato a Roma per rivelazione di segreto d' ufficio

Leggi su agi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) AGI - La notizia 'plana' sulla politica nel bel mezzo del Consiglio dei ministri e dopo la 'difesa' in Aula del ministro della Giustizia Carlo Nordio: il sottosegretariopere utilizzazione deld'e sarà sentito domani dai pm dinell'ambito dell'inchiesta legata alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito, sottoposto al 41 bis e dall'ottobre scorso in sciopero della fame. Il sottosegretario di FdI, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura capitolina in un'inchiesta che ha preso il via dopo l'esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in relazione all'intervento del parlamentare di FdI, Giovanni Donzelli, fatto in Aula della Camera lo scorso 31 ...