Andata ottavi Champions | Benfica vince 2-0 in casa Bruges

(Di giovedì 16 febbraio 2023)(BELGIO) (ITALPRESS) – Ill’deglidi finale diLeague: al Jan Breydelstadion l’inedita sfida tra le due sorprese della fase a gironi termina 2-0 in favore dei portoghesi, grazie al rigore di Joao Mario e alla rete di Neres. Nonostante un discreto, specialmente nel primo tempo, a lungo andare emerge la maggiore esperienza e qualità della squadra di Schmidt: costano caro ai padroni digli errori individuali dei due difensori, Hendry e Mechele. Partenza arrembante delche sorprende gli ospiti nei primi venti minuti. La squadra belga mostra un’altissima intensità in mezzo al campo e, grazie alle accelerazioni di Buchanan, crea numerose insidie sulla fascia sinistra: la prima ...

