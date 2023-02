(Di giovedì 16 febbraio 2023) AGI - Vasto campo di alta pressione che si estende tra Atlantico e Mediterraneo portando condizioni meteo decisamente stabili. Tantoma non mancheranno anche nebbie e nubi basse in particolare al Nord e lungo le regioni tirreniche. Lato termico abbiamovalori al di sopra delle medie del periodo di diversi gradi ma nel corso dei prossimi giorni questi tenderanno a calare leggermente. Permane la lunga assenza diin particolare al Nord e sui settori tirrenici. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteono mostrano un possibile sblocco nel corso della prossima settimana. Evoluzione che risultaincerta data la distanza temporale ma aumentano le probabilità per il ritorno del maltempo entro ladi febbraio. ...

Ancora sole sull'Italia, la pioggia tornerà a fine mese AGI - Agenzia Italia

