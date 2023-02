Ancora lunghe attese per le auto nuove

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nel corso degli ultimi due anni chi ha acquistato un’nuova si è dovuto scontrare con una dura realtà: tempi di consegna interminabili, pochi optional disponibili e prezzi in continuo rialzo. Ritardi che portano a consegne avanti nel tempo, è il caso ad esempio della Volkswagen T-Roc o Golf dove servono 9 mesi di attesa. Per una Jeep occorre attendere 7 mesi, per una Peugeot 2008 o 3008 8 o 9 mesi. Kia e Dacia consegnano dai 5 ai 10 mesi. Per i marchi di lusso come Audi, Mercedes e Bmw si arriva ad attendere anche un anno. Diversi i fattori che hanno così messo in difficoltà il settore dell’motive. Il conflitto Russia Ucraina La guerra tra Russia e Ucraina ha messo in crisi la produzionemotive, erano infatti diversi i costruttori sia asiatici sia europei che avevano dislocato la produzione di ...