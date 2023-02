Anche il Pd si è innamorato della Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Deviazionismo, complicità con il nemico, tradimento. In altri tempi Enrico Letta avrebbe rischiato il linciaggio morale, se non fisico, dei suoi compagni per quel che ha detto al New York Times a proposito di Giorgia. E cioè che il presidente del Consiglio è “meglio di quanto ci aspettassimo” ed ha dimostrato di saperci fare. Il linciaggio verbale, quello sì, nessuno ha potuto però risparmiarglielo. Da Orlando a Elly Schlein è stato tutto un coro di proteste e invettive contro il segretario che con poche parole sconfessava tutta la strategia che il centrosinistra aveva messo in piedi e che consisteva nel dipingere l’avversario come incapace, irresponsabile, fascista. Una frase soprattutto, buttata lì giù da Letta e passata quasi inosservata, era quella che più sembrava fatta per irritare i “compagni” perché veramente rivoluzionaria. Se presa alla lettera e fatta ...