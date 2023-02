Anarchici | Mantovano | ' Delmastro? Indagine non è condanna | posizione Meloni non cambia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "L'iscrizione nel registro degli indagati non è unané tantomeno un'affermazione di responsabilità", dunque "non c'è nulla di diverso da quanto già detto dal premier sul punto". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, risponde a chi, in conferenza stampa, gli chiede se ora, dopo la decisione della procura di Roma, per il sottosegretario alla Giustizia siano all'orizzonte dimissioni.