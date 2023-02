Anarchici | inchiesta rivelazione | Delmastro indagato | verrà sentito da pm Roma

(Di giovedì 16 febbraio 2023), 16 feb. (Adnkronos) - Il sottosegretario alla Giustizia Andreasaràdomani dai pm dinell'ambito dell'pere utilizzazione del segreto d'ufficio. Il sottosegretario è stato iscritto nel registro degli indagati. L'indagine è stata aperta dopo l'esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in relazione all'intervento del parlamentare Giovanni Donzelli sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Nell'esposto che ha dato origine all'indagine si fa riferimento alle conversazioni in carcere tra Cospito e un esponente della ‘Ndrangheta e un camorrista avvenute tra dicembre e gennaio scorsi poi lette in aula.

ROMA – Andrea Delmastro Delle Vedove, il sottosegretario alla Giustizia, è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio nell'inchiesta della Procura di Roma sulle conversazioni ascoltate in carcere ...