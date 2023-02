Anarchici | Bazoli a Gasparri | ' sono 10 anni che faccio ' turismo carcerario' | è dovere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Vorrei informare il senatoreche io è da quandoparlamentare, da 10, che'. Ho incontrato mafiosi, terroristi, spacciatori, omicidi, e non per solidarietà, amicizia o contiguità ideale, ma per verificare la condizioni di detenzione". Così il senatore del Pd, Alfredo. "Perché questa nostra prerogativa, che ci consente di capire come la Repubblica tratta i reprobi, i condannati, gli ultimi, distingue i paesi civili dagli altri, distingue le democrazie dalle dittature. Quindi stia tranquillo il sen., io come i miei colleghi continueremo a fare '' nonostante le sue volgari insinuazioni".